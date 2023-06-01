Arnavutköy'de yeşillik alanın ortasında bulunan 3 katlı metruk binanın çatısında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken mahalle sakinleri binanın madde bağımlıları tarafından kullanıldığını öne sürerek isyan etti.

Arnavutköy'de 3 katlı metruk binada korkutan yangın

Metruk binanın çatısı alev alev yandı, mahalle sakinleri isyan etti

İSTANBUL - Arnavutköy'de yeşillik alanın ortasında bulunan 3 katlı metruk binanın çatısında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken mahalle sakinleri binanın madde bağımlıları tarafından kullanıldığını öne sürerek isyan etti. Yangın anı ve ekiplerin müdahalesi dron ile havadan görüntülendi.

Yangın, akşam 18.00 sıralarında Arnavutköy Boğazköy İstiklal Mahallesi Türksoy Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı metruk binanın çatısında çıktı. Uzun süredir boş olduğu öğrenilen 3 katlı metruk binanın çatısından yükselen dumanları gören vatandaşlar ekiplere ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yangın yeri ve çevresinde güvenlik önlemleri alırken itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yeşil arazinin ortasında kalan ve çevreden bakıldığında belli olmayan metruk yapıyla alakalı konuşan mahalle sakini ise yapının madde bağımlıları tarafından kullanıldığını öne sürerek yetkililerden yardım istedi. Yangın anı ve ekiplerin müdahalesi ise dron ile havadan görüntülendi.

"35 Yıldır bu mahallede yaşıyorum, kimse sahip çıkmayınca madde bağımlıları mesken tuttu"

Yangının çıktığı binanın bulunduğu mahallede 35 yıldır yaşadığını söyleyen Mustafa Kurt, "Bu binayı biz yaptık ancak yıllardır sahipleri gelmiyor ve ilgilenmiyor bu sefer madde bağımlıları burayı mesken tuttu yıllardır bu şekilde burası. Kapılarını, camlarını sökerek sattılar daha öncede bu seferde çatıyı yaktılar. Bugün çıkan yangında herhangi bir yaralanan yok ama bizi tedirgin ediyor bu şekilde mahallede olmaları hırsızlık olayları da çok oluyor insanlar geçerken de tedirgin oluyor. Yetkililerin bu konuda yardımcı olmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.