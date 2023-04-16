Arnavutköy'de 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

ARNAVUTKÖY'de meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Eski Edirne Asfaltı Caddesi, Arnavutköy Devlet Hastanesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 06 DDY 532 plakalı otomobil refüjü aşarak karşı şeride geçti. 34 TCK 35 plakalı taksiye, ardından da 05 LE 737 plakalı otomobile çarptı. Savrulan 06 DDY 532 plakalı otomobil üst geçidin beton direğine çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 06 DDY 532 plakalı otomobilde bulunan bir kişi yaralandı. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.