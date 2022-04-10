Arnavutköy'de 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı

EDİRNE (DHA) - ARNAVUTKÖY'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Kazaya karışan sürücülerden biri, otomobilini kaza yerinde bırakarak kaçtı.

Kaza, saat 21.30'da Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde meydan geldi. Engin Demirhan idaresindeki 34 GM 427 plakalı otomobil, Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde seyir halindeyken, 30 Ağustos Caddesi'nden gelen 34 MN 4573 plakalı otomobille çarpıştı. Engin Demirhan'ın kullandığı otomobil çarpışmanın etkisiyle ormanlık alana savruldu. Otomobildeki 5 kişi, kendi çabalarıyla otomobilden çıkmayı başardı. Çevredeki vatandaşların da yardıma koştuğu yaralılar için sağlık ekiplerine haber verildi.

"BİZE ÇARPAN ARACIN SÜRÜCÜSÜ KAÇMIŞ"

Kaza sonrası yola savrulan cam parçaları, itfaiye ekipleri tarafından temizlenirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.