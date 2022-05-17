Arnavutköy'de 2 fabrikada yangın devam ediyor - Haberler

İSTANBUL (AA) - Arnavutköy'de bir plastik fabrikasında başlayan ve bitişikteki diğer plastik fabrikasına da sıçrayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Haraççı Hadımköy yolundaki bir plastik fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, bu fabrikanın bitişiğindeki diğer plastik fabrikasına da sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye İstanbul'un pek çok ilçesinden itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis yangın nedeniyle bölgeye çıkan yolları trafiğe kapattı.

Söndürme çalışmaları sürerken yaralanan 1 itfaiye eri, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Yangın sürerken bölgeden zaman zaman patlama sesleri duyuldu. Fabrikaların çalışanları söndürme çalışmalarını endişeli gözlerle izledi. Yangın nedeniyle oluşan dumanlar İstanbul'un pek çok ilçesinden görüldü.

Yangın sırasında mesai başlamadığı için içeride işçi bulunmadığı öğrenildi.

İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ediyor.