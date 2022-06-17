ARNAVUTKÖY'DE 2 BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI - Haberler

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ARNAVUTKÖY'DE 2 BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ARNAVUTKÖY'DE 2 BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI

ARNAVUTKÖY'de 2 binanın çatısı alev alev yandı.

ARNAVUTKÖY'de 2 binanın çatısı alev alev yandı. Bilinmeyen nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın,  saat 17.00 sıralarında Yunus Emre Mahallesi Keskin Sokak'ta çıktı. Sokak üzerinde bulunan 3 katlı çatısında yangın çıktı. Yangın kısa sürede yan tarafta bulunan evin çatısına sirayet etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye, yaklaşık 1 saat süren çalışması sonunda yangını kontrol altına aldı. Yangın da can kaybı yaşanmazken hasar oluştu. Ekiplerin yangının çıkış sebebine ilişkin incelemesi sürüyor.

- İstanbul

Demirören Haber Ajansı / Güncel

İtfaiye Güncel Haberler

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