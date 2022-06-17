ARNAVUTKÖY'DE 2 BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI ARNAVUTKÖY'de 2 binanın çatısı alev alev yandı. ARNAVUTKÖY'de 2 binanın çatısı alev alev yandı. Bilinmeyen nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın, saat 17.00 sıralarında Yunus Emre Mahallesi Keskin Sokak'ta çıktı. Sokak üzerinde bulunan 3 katlı çatısında yangın çıktı. Yangın kısa sürede yan tarafta bulunan evin çatısına sirayet etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye, yaklaşık 1 saat süren çalışması sonunda yangını kontrol altına aldı. Yangın da can kaybı yaşanmazken hasar oluştu. Ekiplerin yangının çıkış sebebine ilişkin incelemesi sürüyor. - İstanbul Demirören Haber Ajansı / Güncel İtfaiye Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› ARNAVUTKÖY'DE 2 BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.