ARNAVUTKÖY'DE 2 BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI
Demirören Haber Ajansı - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
ARNAVUTKÖY'de 2 binanın çatısı alev alev yandı.
Yangın, saat 17.00 sıralarında Yunus Emre Mahallesi Keskin Sokak'ta çıktı. Sokak üzerinde bulunan 3 katlı çatısında yangın çıktı. Yangın kısa sürede yan tarafta bulunan evin çatısına sirayet etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye, yaklaşık 1 saat süren çalışması sonunda yangını kontrol altına aldı. Yangın da can kaybı yaşanmazken hasar oluştu. Ekiplerin yangının çıkış sebebine ilişkin incelemesi sürüyor.
- İstanbul
Demirören Haber Ajansı / Güncel