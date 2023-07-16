Arnavutköy'de 15 Temmuz Şehitleri ve Gazileri Anıldı

Arnavutköy'de düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programında, 15 Temmuz Şehitleri ve Gazileri çeşitli etkinliklerle anıldı. Programda bisiklet turuna katılan bisikletçilere plaket takdim edildi ve konserler düzenlendi. Ayrıca Arnavutköy Sanat Akademisi tarafından yapılan 15 Temmuz temalı resimler sergilendi. Programa 15 Temmuz Şehidi Ömer Halisdemir'in kardeşi Savaş Halisdemir, Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı ve diğer yetkililer ile çok sayıda vatandaş katıldı.

15 Şehitleri ve Gazileri Arnavutköy'de anıldı

Arnavutköy'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü düzenlenen programla anıldı

İSTANBUL - Arnavutköy'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, 15 Temmuz Şehitleri ve Gazileri çeşitli etkinliklerle anıldı. Düzenlenen programda Ulusal Ömer Halisdemir Bisiklet Turuna katılan bisikletçilere, plaket takdim edildi. Düzenlenen organizasyona 15 Temmuz Şehidi Ömer Halisdemir'in kardeşi Savaş Halisdemir, Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürü, Arnavutköy Garnizon Komutanı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Arnavutköy'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, 15 Temmuz Şehitleri ve Gazileri çeşitli etkinliklerle anıldı. Düzenlenen programda Ulusal Ömer Halisdemir Bisiklet Turuna katılan bisikletçilere, plaket takdim edildi. Konserler ile devam eden programa 15 Temmuz Şehidi Ömer Halisdemir'in kardeşi Savaş Halisdemir, Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürü, Arnavutköy Garnizon Komutanı ve çok sayıda vatandaş katıldı. Coşku dolu programda aynı zamanda Arnavutköy Sanat Akademisi tarafından yıl boyunca öğrencilerin yapmış olduğu 15 Temmuz temalı resimlerde sergilendi. Vatandaşların ilgisi düzenlenen programa oldukça yoğundu. Etkinliklere katılan 15 Temmuz Şehidi Ömer Halisdemir'in kardeşi Savaş Halisdemir zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadı.

"insanların güzel duyguları ile sıcak karşılanmak beni duygulandırdı"

Düzenlenen etkinlikte konuşan 15 Temmuz Şehidi Ömer Halisdemir'in kardeşi Savaş Halisdemir, "Tüm sporcularımızın ayaklarına sağlık Arnavutköy'den kalkıp 1100 Kilometre yol kat ettiler bizi yalnız bırakmadılar. Bir sürü şehidimiz var hem ağabeyim şehit bu kadar insanların güzel duyguları ile sıcak karşılanmak beni duygulandırdı dayanamadım. Vatan sağ olsun şehitlerimize Allah'tan Rahmet Diliyorum." Şeklinde konuştu.

"Bisikletçilerimiz 1100 Kilometrelik yol kat ederek geri geldiler şehidimizin kabrine selamlarımızı götürdüler"

Programda konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, "Bu akşam 15 Temmuz'un 7. Yıl dönümünü anmak üzere 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda halkımızla bir araya geldik. Son derece duygulu ve ne yaptığının farkında olan topluluk ile beraberiz. Zaman geçtikçe o gece maruz kaldığımız tehlikenin ne anlama geldiğini daha iyi anlıyoruz ve anlatıyoruz. Bu akşam bu meydanda yine 15 Temmuz'un kahramanlarını andık. Gazilerimiz ve şehitlerimizin kıymetli ailelerini hep birlikte yapılan o muazzam vatan savunmasını tekraren idrak ettik hepsine minnettarız. Buradan 6 gün önce yolcu ettiğimiz bisikletçilerimiz 1100 Kilometrelik yol kat ederek geri geldiler şehidimizin kabrine selamlarımızı götürdüler. Özellikle gençlerimize bu geceyi ne demek olduğunu çok iyi bir şekilde anlattıklarını düşünüyorum ve kendilerini tebrik ediyorum. Allah milletimize bir daha 15 Temmuz yaşatmasın. Birlik olmanın kıymetini, beraber olmanın kıymetini bir kere daha anladık şehitlerimize rahmet olsun gazilerimize minnet duyuyoruz." İfadelerini kullandı.