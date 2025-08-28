Yeni Aile Sağlığı Merkezi Açıldı

İstanbul Valiliğince yürütülen "Aziz İstanbul'a İyiliğin 1000 Hali" Projesi kapsamında Arnavutköy Abdullah Dökümcü Aile Sağlığı Merkezi törenle hizmete açıldı.

Açılış töreninde konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, aile hekimlerinin yönlendirmesiyle doğru hastaneye gidilmesinin vatandaşların yaşam kalitesini yükselteceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlıkta dönüşüm hedefinin yıllardır devam ettiğini, bu doğrultuda gözle görülür gelişmelerin yaşandığını dile getirdi.

Vali Gül, İstanbul'da birinci basamak sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesinin önemli olduğunu, buna hız verdiklerini belirterek, "Bundan sonraki süreçte ihtiyaç varsa, boş arsa varsa oraya aile sağlık merkezi yapacağız. Boş arsa yoksa satın alacağız. Bunu yaparken hayırseverlerimiz, şimdi burada olduğu gibi katkı sunacaksa bu mücadelede, hayır yarışında bize önemli destek vermiş olacak." dedi.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner de İstanbul'un dört bir yanını sağlık tesisleriyle donatmaya devam ettiklerini dile getirdi.

Bugün açılışı yapılan merkezin birinci basamak sağlık hizmeti verdiğine dikkati çeken Güner, "Bakanlığımız, mali idaremiz, Belediyemiz, Valiliğimiz ve bağışçılarımızla yan yana geldiğimizde aslında devletin bütün unsurlarıyla beraber bugün karşınızdayız. 'Dünyanın sağlık başkenti İstanbul' derken sırf sağlık hizmeti almak için dünyanın yaklaşık 200 ülkesinden 500 bin kişinin geldiği bir şehirden bahsediyoruz." diye konuştu.

Güner, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" vizyonunu ortaya koyduğunu, koruyan, geliştiren ve üreten sağlık modeliyle ülkeye yeni bakış açısı getirdiklerini, hastanelerde tek ve iki kişilik odalar, buzdolabı ile televizyon gibi imkanlar sunulmasının önemli olduğunu ifade etti.

Sağlığı kaybetmeden aile sağlığı merkezlerine başvurmanın, taramaları yaptırmanın, sağlıklı yaşamı öncelik haline getirmenin çok önemli olduğunun altını çizen Güner, İstanbul'da temmuz ayına kadar 95 milyon muayene yapıldığına işaret etti.

"Ana hedefimiz, vatandaşlarımızın bütün sağlık sorunlarını kendi ilçesinde çözebilmesi"

İl Sağlık Müdürü Güner, bu rakamın dünyanın bütün istatistiklerinin üstünde olduğunu söyledi.

Arnavutköy'ün İstanbul'un en hızlı gelişen ilçelerinden olduğuna dikkati çeken Güner, "Ana hedefimiz, vatandaşlarımızın bütün sağlık sorunlarını kendi ilçesinde çözebilmesi. Bu kapsamda arsa çalışmaları devam eden 500 yataklı yeni Arnavutköy Hastanesi yatırım planında yer alıyor. Ayrıca büyük 50 ünitelik ağız ve diş sağlığı merkezinin de yeri ayarlandı, projesi bitti. Bir ay içinde ihalesine çıkmayı planlıyoruz." dedi.

Okunan duanın ardından Abdullah Dökümcü Aile Sağlığı Merkezi, kurdele kesilerek hizmete açıldı.

Açılışa Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, Vali Yardımcısı Hasan Gözen, Kaymakam Mahmut Hersanlıoğlu'nun yanı sıra çok sayıda kişi katıldı.