"Arnavut Şevket" son yolculuğuna uğurlandı Güncel Haberler Sosyal medyada yer alan bir videodaki "Çipetpet" ifadeleriyle tanınan ve 96 yaşında vefat eden "Arnavut Şevket" lakaplı Şevket Kokal, Karacaahmet Mezarlığında defnedildi. Sosyal medyada yer alan bir videodaki "Çipetpet" ifadeleriyle tanınan ve 96 yaşında vefat eden "Arnavut Şevket" lakaplı Şevket Kokal, Karacaahmet Mezarlığında defnedildi. Maltepe'de yaşadığı huzurevinde dün hayatını kaybeden Kokal için Üsküdar Şakirin Camisi'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Kokal'ın cenazesi Karacaahmet Mezarlığında toprağa verildi. Şevket Kokal, İstanbul'un kuşlarıyla ilgili bir belgeselde kuş seslerini taklit etmesiyle tanınmıştı. Güncel Kaynak: AA / Hasan Hüseyin Kul Karacaahmet Üsküdar Maltepe Güncel Haberler

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