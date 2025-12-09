Haberler

Armut.Com'un Erişim Engeli Kaldırıldı

Güncelleme:
Hizmet uygulaması Armut.com, mahkeme kararı ile getirilen erişim engelinin kaldırıldığını duyurdu. Engel, platformun ambulans servisine yönelik bir şikayet nedeniyle tüm siteyi etkilemişti.

(ANKARA) - Hizmet uygulaması Armut.com'a dün akşam saatlerinde getirilen erişim engeli kaldırıldı.

Erişim engelinin kaldırıldığı, uygulamanın sosyal medya hesabından yapılan açıklamayla duyuruldu. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Armut.com'a yönelik erişim engeli kararına ulaştık ve kararın gerekçesinin, platformumuzda yer alan ambulans servisine ilişkin bir şikayet olduğunu öğrendik. Armut.com bünyesinde 8 binin üzerinde farklı servis bulunmaktadır. Bu servislerden biriyle ilgili şikayet nedeniyle yalnızca ilgili içerikle sınırlı kalmak yerine tüm siteye erişimin engellenmesi, Türkiye genelinde yaklaşık 2 milyona yakın hizmet verenin gelirini etkilemiş ve milyonlarca kullanıcının hizmete erişimini kesintiye uğratmıştır.

Avukatlarımız konuyla ilgili itirazlarını bu sabah itibarıyla hızlıca ilgili mahkemeye iletmiş ve sürecin yarattığı etkiyi paylaşmıştır. İlgili mahkemenin verdiği 9 Aralık 2025 tarihli ek karar doğrultusunda erişim engeli kararının kaldırılması ve armut.com sitesinin tekrar erişime açılmasına karar verilmiştir. Bu kararın BTK tarafından uygulanmasının birkaç saati alabileceği bilgisine ulaşmış bulunuyoruz.

Bir Türk girişimi olarak insanların hayatını kolaylaştırmak amacıyla kurulan Armut.com, geliştirdiği teknolojiyle bugün üç markasıyla 14 ülkede faaliyet gösteren, hizmet verenlerle kullanıcıları dijital ortamda buluşturan Avrupa'nın önde gelen platformlarından biri haline gelmiştir. Müşteri memnuniyetini ve hizmet verenlerimizin işlerini büyütme hedefini merkezinde tutan Armut.com, faaliyetlerini her zaman ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun şekilde sürdürmeye devam edecektir.

Bu süreçte mesajlarıyla yanımızda olduklarını hissettiren tüm hizmet verenlerimize ve kullanıcılarımıza teşekkür eder, desteğinizin bizim için çok kıymetli olduğunu belirtmek isteriz."

Kaynak: ANKA / Güncel
