Armin van Buuren İstanbul'da Hayranlarıyla Buluştu

Grammy adayı ve beş kez dünyanın en iyi DJ'i seçilen elektronik müziğin dünyaca ünlü ismi Armin van Buuren, İstanbul'da hayranlarıyla bir araya geldi.

Buuren, NTRteam.com tarafından KüçükÇiftlik Park'ta düzenlenen programda, "The Orb" adını verdiği ışık, ses ve teknolojinin bir araya geldiği yeni sahne konseptiyle dinleyicilerin karşısına çıktı.

Konserde ünlü müzisyen, yeni albümü "Breathe"ın yanı sıra "In and Out of Love", "Blah Blah Blah" ve "Great Spirit"in arasında olduğu hit parçalarını beğeniye sundu.

Yaklaşık 10 bin kişinin izlediği konserde, Buuren'den önce müzisyen Seth Hills, Laura vanDam, Inner Sense ve Emrah Is sahneye çıktı.

Konseri izlemeye gelenler arasında oyuncu Seçkin Özdemir, Cemre Gümeli, Fatma Toptaş, DJ Mahmut Orhan ile Burak Yeter yer aldı.