Armin van Buuren, İstanbul'da Hayranlarıyla Buluşacak

Tomorrowland ile Ultra Müzik Festivali'nin önemli ismi Armin van Buuren, dünya turnesi kapsamında İstanbul'da hayranlarıyla buluşacak.

NTRteam.com tarafından düzenlenen konserle DJ Buuren, 20 Eylül'de KüçükÇiftlik Park'ta performans sergileyecek.

Grammy adayı ve beş kez DJ Mag Top 100'de dünyanın en iyi DJ'i seçilen Armin van Buuren, konserde elektronik müzikseverlere görsel ve işitsel şovun yanı sıra hit parçaları "In and Out of Love", "Blah Blah Blah", "Great Spirit" ile yeni albümü "Breathe"den parçaları beğeniye sunacak.

Konserin biletleri ise "Mticket.com.tr" üzerinden edinilebilir.

Kariyerinde 30 yılı aşan Buuren'in "A State of Trance" adlı haftalık radyo programı da 80'den fazla ülkede 44 milyon dinleyiciye ulaştı.