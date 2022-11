HABER: Arkeolojik keşif, 4.000 yıldan eski Çin avlusunu ortaya çıkardı

Çin'in kuzeybatısında yer alan Shaanxi Eyaleti'nin Yan'an şehrinde bulunan Lushanmao bölgesinde yapılan bir arkeolojik keşif, 4.000 yıldan fazla bir süre önceki Çin avlu düzenini ortaya çıkardı.

Çinli arkeologlar tarafından keşfedilen avlu tarzındaki "saray şehri", Çin'in kuzeyindeki aynı geleneksel avlu tarzı mimariyi sergiliyor.

SES (Çince): DU LİNYUAN, Yan'an Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanı

"Buradaki dörtgen binalar, Çin'in son imparatorluk dönemindeki merkezi eksen boyunca simetrik bir düzene sahip. Ana odalar ortada bulunurken, her iki tarafta, sağda ve solda simetrik kanat odaları yer alır. Her iki tarafta beş veya altı kanat odası ve ortada üç ana oda vardır. Her bir ana oda yaklaşık 200 metrekareyken, her bir kanat odası yaklaşık 30 metrekaredir. Bu, Ming ve Qing hanedanlıklarındaki (1368-1911) avlu düzenine çok benzeyen iki avlulu dörtgen bir düzendir. Bunun Loess Platosu'ndaki en erken dörtgen yerleşim mimarisi olduğuna inanıyoruz."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Yan'an'dan bildiriyor.(XHTV)