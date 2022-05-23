Arkeologlar Hunan'da Tarihi Qing Hanedanlığı'na Uzanan 25 Mezar Buldu - Haberler

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Arkeologlar Hunan'da Tarihi Qing Hanedanlığı'na Uzanan 25 Mezar Buldu

Xinhua - Güncel
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Arkeologlar Hunan'da Tarihi Qing Hanedanlığı'na Uzanan 25 Mezar Buldu

CHANGSHA, 23 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in orta kısımlarındaki Hunan eyaletinin kültürel kalıntılar ve arkeoloji araştırma enstitüsünün verdiği bilgiye göre arkeologlar tarihi Qing Hanedanlığı'na (1644-1911) uzanan 25 mezar buldu.

CHANGSHA, 23 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in orta kısımlarındaki Hunan eyaletinin kültürel kalıntılar ve arkeoloji araştırma enstitüsünün verdiği bilgiye göre arkeologlar tarihi Qing Hanedanlığı'na (1644-1911) uzanan 25 mezar buldu.

Çin'in orta kısımlarındaki Hunan eyaletinin Yongzhou kentindeki Houbeishan mezar kompleksinde gün yüzüne çıkarılan bir kültürel kalıntıyı gösteren arşiv fotoğrafı. (Fotoğraf: Hunan Eyaleti Kültürel Kalıntılar ve Arkeoloji Araştırma Enstitüsü/Xinhua aracılığıyla)

Çin'in orta kısımlarındaki Hunan eyaletinin Yongzhou kentindeki Houbeishan mezar kompleksinde gün yüzüne çıkarılan bir porselen kaseyi gösteren arşiv fotoğrafı. (Fotoğraf: Hunan Eyaleti Kültürel Kalıntılar ve Arkeoloji Araştırma Enstitüsü/Xinhua aracılığıyla)

Çin'in orta kısımlarındaki Hunan eyaletinin Yongzhou kentindeki Houbeishan mezar kompleksinde gün yüzüne çıkarılan bir kültürel kalıntıyı gösteren arşiv fotoğrafı. (Fotoğraf: Hunan Eyaleti Kültürel Kalıntılar ve Arkeoloji Araştırma Enstitüsü/Xinhua aracılığıyla)

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti, Araştırma, Arkeoloji, Hunan, Güncel, Haberler

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