Arkeologlar Hunan'da Tarihi Qing Hanedanlığı'na Uzanan 25 Mezar Buldu - Haberler

Arkeologlar Hunan'da Tarihi Qing Hanedanlığı'na Uzanan 25 Mezar Buldu
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CHANGSHA, 23 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in orta kısımlarındaki Hunan eyaletinin kültürel kalıntılar ve arkeoloji araştırma enstitüsünün verdiği bilgiye göre arkeologlar tarihi Qing Hanedanlığı'na (1644-1911) uzanan 25 mezar buldu.
CHANGSHA, 23 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in orta kısımlarındaki Hunan eyaletinin kültürel kalıntılar ve arkeoloji araştırma enstitüsünün verdiği bilgiye göre arkeologlar tarihi Qing Hanedanlığı'na (1644-1911) uzanan 25 mezar buldu.
Çin'in orta kısımlarındaki Hunan eyaletinin Yongzhou kentindeki Houbeishan mezar kompleksinde gün yüzüne çıkarılan bir kültürel kalıntıyı gösteren arşiv fotoğrafı. (Fotoğraf: Hunan Eyaleti Kültürel Kalıntılar ve Arkeoloji Araştırma Enstitüsü/Xinhua aracılığıyla)
Çin'in orta kısımlarındaki Hunan eyaletinin Yongzhou kentindeki Houbeishan mezar kompleksinde gün yüzüne çıkarılan bir porselen kaseyi gösteren arşiv fotoğrafı. (Fotoğraf: Hunan Eyaleti Kültürel Kalıntılar ve Arkeoloji Araştırma Enstitüsü/Xinhua aracılığıyla)
Çin'in orta kısımlarındaki Hunan eyaletinin Yongzhou kentindeki Houbeishan mezar kompleksinde gün yüzüne çıkarılan bir kültürel kalıntıyı gösteren arşiv fotoğrafı. (Fotoğraf: Hunan Eyaleti Kültürel Kalıntılar ve Arkeoloji Araştırma Enstitüsü/Xinhua aracılığıyla)