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Arkeologlar, Çin'in Orta Kesiminde 570 Antik Mezar Buldu

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Arkeologlar, Çin'in Orta Kesiminde 570 Antik Mezar Buldu

ZHENGZHOU, 9 Mart (Xinhua) -- Arkeologlar, Çin'in orta kesimindeki Henan eyaletinin Sanmenxia kentinde İlkbahar ve Sonbahar Dönemi'nden (MÖ 770-476) Qing Hanedanlığı'na (1644-1911) kadar uzanan döneme ait 570 antik mezar ortaya çıkardı.

ZHENGZHOU, 9 Mart (Xinhua) -- Arkeologlar, Çin'in orta kesimindeki Henan eyaletinin Sanmenxia kentinde İlkbahar ve Sonbahar Dönemi'nden (MÖ 770-476) Qing Hanedanlığı'na (1644-1911) kadar uzanan döneme ait 570 antik mezar ortaya çıkardı.

Sanmenxia Kültürel Kalıntılar ve Arkeoloji Enstitüsü'ne göre, tüm antik mezarlar Eylül 2021'den Eylül 2022'ye kadar kazı yapılan kentin batısındaki Shanzhoucheng mezarlığında bulunuyor.

Arkeologlar mezarlardan aralarında bronz sehpa, toprak kap ve tabakların da yer aldığı 3.000'den fazla gömü nesnesi çıkardı. Bunlar arasında en göze çarpanı, kentin kuruluşundan bu yana ilk kez bulunan, Savaşan Devletler Dönemi'ne (MÖ 475-221) ait üç set bronz çan oldu.

Enstitüden Yan Fei, "Antik mezarların 228'i İlkbahar ve Sonbahar Dönemi ve Savaşan Devletler Dönemi'ne dayanıyor. Mezarlar yoğun şekilde dağılmış durumda, dizilimleri ise nispeten düzgün" dedi.

Yan, Shanzhoucheng mezarlığının tüm düzeninin iyi korunmuş ve düzgün olduğunu bunun da söz konusu dönemde Henan eyaletindeki mezarlık düzeni ve sosyo-politik değişikliklerin incelenmesi için değerli arkeolojik veriler sağladığını ifade etti.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Henan Güncel Haberler

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