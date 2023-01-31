Arkeologlar, Çin'in Merkezindeki Muhtemelen Kraliyet Mozolesine Ait Alt Mezarları Ortaya Çıkardı

CHANGSHA, 31 Ocak (Xinhua) -- Çin'in merkezinde yer alan Changsha şehri belediyesine bağlı arkeoloji enstitüsüne göre arkeologlar, Changsha'da muhtemelen bir kraliyet mozolesinin alt mezarları olan Batı Han Hanedanlığı'na (MÖ 202-MS 25) ait 21 mezar ortaya çıkardı.

CHANGSHA, 31 Ocak (Xinhua) -- Çin'in merkezinde yer alan Changsha şehri belediyesine bağlı arkeoloji enstitüsüne göre arkeologlar, Changsha'da muhtemelen bir kraliyet mozolesinin alt mezarları olan Batı Han Hanedanlığı'na (MÖ 202-MS 25) ait 21 mezar ortaya çıkardı.

Kazı projesinin başkanı Zhou Baodong, mezarların hepsinin toprak çukurlar olduğunu ve geçitleri olan ve olmayan mezarlar olarak iki türe ayrılabileceğini söyledi.

Zhou, mezarların birçoğunun yan yana bulunduğunu ve bunların çiftler veya aile üyeleri için ortak mezarlar olabileceğini de sözlerine ekledi.

Özellikle arkeologlar bu grupta benzersiz bir mezar buldu. Tahminlere göre bu mezar, Changsha'yı yöneten Hunan Eyaleti'nde nadiren görülen iki katlı bir yapı olabilir.

Zhou, "Tahminlerimiz doğru çıktığı taktirde bu, Han Hanedanlığı'ndaki çift katlı mezarların gelişimi ve dağılımını incelemek için önemli ipuçları sağlayacak" dedi.

Mezarlarda çoğu insan yapımı çanak çömlek olmak üzere toplam 234 gömülü parça bulundu.

Arkeologlar, mezarların yakınlığı ve benzer yaşları göz önüne alındığında, bunların eski bir kraliyet mozolesi için büyük ihtimalle alt mezarlar olduğunu belirtti.

Zhou, yeni bulguların Batı Han Hanedanlığı döneminde, günümüz Changsha'daki mezar sistemini incelemek için temel bilgiler sağlayabileceğine işaret etti.