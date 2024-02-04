Arkas Spor, Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u 3-2 Yendi
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 18. hafta mücadelesinde Arkas Spor, Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u 3-2 yendi. Maçın süresi 133 dakika sürdü.
Salon: Ünye
Hakemler: Yasin Okumuş, Tolgacan Dinçer
Arkas Spor : Efe Ramazan Mandıracı, Ertuğrul Gazi Metin, Burutay Subaşı, Gyorgy Grozer, Emir Kaan Öztürk, Ulaş Onur Topbaşlı (Onurcan Çakır, Jordan Alexander Canham, Ahmet Karataş, Nikolay Kartev, Emre Çevik, Halil İbrahim Yücel)
Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: Halit Kurtuluş, Furkan Aydın, Arda Bostan, Svetoslav Ivanov, Bradley Robert Gunter, Enes Atlı (Burak Köse, Ahmet Can Büyükgöz, Atakan Topal, Can Koç, Batuhan Yurdagül, Umut Özdemir, Berke Eray Yetkin, Ali Eren Öztürk)
Setler: 22-25, 25-27, 25-19, 25-19, 15-9
Süre: 133 dakika (32, 31, 25, 25, 20)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 18. hafta mücadelesinde Arkas Spor, Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u 3-2 yendi.