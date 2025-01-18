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Arkadaşlık Sitelerinden Dolandırıcılık Operasyonu: 17 Tutuklama

Arkadaşlık Sitelerinden Dolandırıcılık Operasyonu: 17 Tutuklama
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İstanbul merkezli düzenlenen operasyonlarda, arkadaşlık sitelerinde tanıştıkları kişilerin cep telefonlarını çalarak mobil bankacılık sistemlerinden para transferi yapan 17 şüpheli tutuklandı. Operasyon, nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında gerçekleştirildi.

(İSTANBUL)- Arkadaşlık siteleri üzerinden iletişim kurdukları kişilerin cep telefonlarını buluşma noktalarında çalarak, ele geçirdikleri şifrelerle mobil bankacılık üzerinden hesaplarına para transferi yaptıkları belirlenen kişilere yönelik 9 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 17 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; operasyonlar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "nitelikli dolandırıcılık" soruşturması kapsamında İstanbul başta olmak üzere ülke genelinde etkin olan örgütlü dolandırıcılık grubuna yönelik gerçekleştirildi.

Şüphelilerin "sosyal medya arkadaşlık sitesi üzerinden müşteki şahıslarla iletişim kurarak tanışma maksadıyla buluşma sağladıkları, buluşma sağlayan şüpheli kadın şahısların müştekilerin boşluğundan faydalanıp cep telefonlarını alarak olay yerinde kendisini bekleyen suç ortaklarının araçlarına binerek ayrıldıkları, müşteki şahıslardan buluşma sırasında ele geçirdikleri şifrelerle mobil bankacılık uygulamalarına giriş yaparak hesaplarındaki paraları transfer ettikleri" belirlendi.

Yaklaşık 5 ay önce teknik takiple başlayan ve 14 Ocak'ta İstanbul, Ankara, Tekirdağ, Kocaeli, Giresun, Antalya, Hatay, Hakkari ve Muğla'da düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 8'i adli kontrolle serbest bırakıldı, bir kişi hakkında da ev hapsi kararı verildi. 17 şüpheli hakkında ise "nitelikli yağma", "banka bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından tutuklama kararı verildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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