Zonguldak'ta 45 yaşındaki Erdoğan Hasret arkadaşlarıyla şakalaştığı esnada silahının ateş alması sonucunda boynundan vuruldu. Hasret yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Arkadaşlarıyla şakalaşırken silahıyla kendini vurdu

ZONGULDAK Zonguldak'ta 45 yaşındaki Erdoğan Hasret arkadaşlarıyla şakalaştığı esnada silahının ateş alması sonucunda boynundan vuruldu. Hasret yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay öğlen saatlerinde Gazipaşa Caddesi Özen Apartmanı 4'üncü katında meydana geldi. İddiaya göre 45 yaşındaki Erdoğan Hasret arkadaşlarıyla şakalaştığı esnada silahının ateş alması sonucu boynundan vuruldu. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Hasret sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak olay yerinde hayatını kaybetti. Savcı incelemesinin ardından Erdoğan Hasret'in cansız bedeni otopsi için Atatürk Devlet Hastanesine morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturma sürüyor. Öte yandan Erdoğan Hasret'in cezaevinden yeni çıktığı ve kaçak maden ocağı işletmeciliği yaptığı öğrenildi.