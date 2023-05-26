Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş

Arkadaşlarıyla şakalaşırken silahıyla kendini vurdu

Güncel Haberler

Zonguldak'ta 45 yaşındaki Erdoğan Hasret arkadaşlarıyla şakalaştığı esnada silahının ateş alması sonucunda boynundan vuruldu. Hasret yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Arkadaşlarıyla şakalaşırken silahıyla kendini vurdu

ZONGULDAK Zonguldak'ta 45 yaşındaki Erdoğan Hasret arkadaşlarıyla şakalaştığı esnada silahının ateş alması sonucunda boynundan vuruldu. Hasret yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay öğlen saatlerinde Gazipaşa Caddesi Özen Apartmanı 4'üncü katında meydana geldi. İddiaya göre 45 yaşındaki Erdoğan Hasret arkadaşlarıyla şakalaştığı esnada silahının ateş alması sonucu boynundan vuruldu. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Hasret sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak olay yerinde hayatını kaybetti. Savcı incelemesinin ardından Erdoğan Hasret'in cansız bedeni otopsi için Atatürk Devlet Hastanesine morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturma sürüyor. Öte yandan Erdoğan Hasret'in cezaevinden yeni çıktığı ve kaçak maden ocağı işletmeciliği yaptığı öğrenildi.

Zonguldak Seçim Sonuçları
Zonguldak Yerel Seçim Sonuçları 2019
Zonguldak Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Emre Can Bayram - Güncel

Zonguldak Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title