Arkadaşlarının sabrını ölçen lise öğrencileri TÜBİTAK finalinden ödülle döndü

Erzurum'da lise öğrencileri, arkadaşları üzerinde yaptıkları "sabır" araştırmasıyla TÜBİTAK Türkiye Finali'nde üçüncülük elde etti.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi 9. sınıf öğrencileri Zeynep Ece Alay ve Beyzanur Çakır, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Ümmü Gülsüm Uyanık ile "sabır" konusunda araştırma yaptı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını süreci ile sonrasındaki etkileri üzerinde çalışma yapan öğrenciler, anket ve bazı etkinliklerle uluslararası geçerliliği olan bir ölçek desteğinde öğrencilerin sabır değerlerini test etti.

300'ün üzerinde kontrol ve 57 deney grubuyla araştırma yapan öğrenciler, elde ettikleri verilerle TÜBİTAK yarışmalarına katıldı.

Değerler eğitimi alanında bölge finalinde birinci olduktan sonra katıldıkları Türkiye finalinde 16 proje arasından üçüncü olan öğrenciler, ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 2 Haziran'da düzenlenen "53. TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Ödül Töreni"nde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan almanın mutluluğunu yaşıyor.

Öğrencilerden Çakır, AA muhabirine, salgın döneminden sonra insanların sabır düzeyinde azalış gördüklerini söyledi.

Bunun üzerine çalışma yaptıklarını ifade eden Çakır, şöyle konuştu:

"Çünkü insanlar bireysel hayata çok fazla kapanmışlardı, sosyal yaşamdan uzaktaydılar ve sabır düzeyleri, tahammülleri azalmıştı. Bunun dışında da teknoloji kullanımı aşırı bir şekilde arttı ve bu da insanların bir şeye ulaşmak istediklerinde en kısa yolu tercih etmeye çalıştıklarını sürdürdükleri için tahammül düzeyleri de azalmış oldu. Biz de bunların hepsinden dolayı sabır üzerine proje geliştirmeyi planladık."

"Erkek öğrenciler kızlara kıyasla daha sabırlı"

Öğrencilerden Alay ise projeyi yapmadan önce literatür taraması yaptıklarını anlattı.

Proje aşamasında yaptıkları çalışmadan bahseden Alay, şunları kaydetti:

"Kitap okuma, engel parkurlarının yapılması, sabırla ve öfke kontrolüyle ilgili seminerlerin verilmesi gibi çalışmalar yaptık ve sonrasında deney grubu olan okulumuzda test uyguladık. Çünkü öğrencilerin sabır düzeylerini kıyaslamamız lazımdı. Erkek öğrencilerin kız öğrencilere kıyasla daha sabırlı olduklarını, sosyo-ekonomik düzeyi düşük olan grubun daha sabırlı olduğunu, meslek lisesinde okuyan öğrencilerin, özel liselerde okuyan öğrencilere kıyasla daha sabırlı olduklarını saptadık."

Öğretmen Uyanık da salgın sürecinde öğrencilerin genellikle kendi odalarına kapalı şekilde vakit geçirdiklerine işaret etti.

Öğrencilerin bu süreçte daha çok teknolojiyle ilgilenildiğini aktaran Uyanık, "Öğrencilerimiz sosyal hayattan tecrit yaşadılar. Okulların açılmasıyla sosyal hayata karışmalarıyla bir takım kaos ve kargaşalarla karşı karşıya kaldılar. Öğrencilerim bu kaos ve kargaşanın en büyük nedenlerinden birinin kişilerin sabretmemesi olduğunu belirttiler. Bu fikirden hareketle sabır üzerine bir çalışma gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.