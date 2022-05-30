Arkadaşlarına pompalı tüfekle ateş açtı, Dilara yaralandı - Haberler

DENİZLİ'de Kenan T. (27), tartışma sırasında önce otomobile sonra arkadaşları Dilara B. (25) ve Burak A.'ya (26) pompalı tüfekle ateş açtı. Yaralanan Dilara B. hastaneye kaldırıldı, Kenan T. de jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olay, saat 02.00 sıralarında, Honaz ilçesi Ovacık Mahallesi'nde boş arazide meydana geldi. Arkadaş oldukları öğrenilen Burak A. ve Kenan T. arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. İddiaya göre Kenan T., yanındaki pompalı tüfekle önce 20 AEY 029 plakalı otomobilin ön camına ardından Burak A. ile Dilara B.'nin ayaklarına ateş açtı. Dilara B., sol bacağından yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kenan T. kaçarken, Burak A. da ön cama saçmaların isabet ettiği otomobile binip olay yerinden uzaklaştı.