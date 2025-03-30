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Arkadaşları Bayramda Narin'in Mezarını Ziyaret Etti

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Diyarbakır'da 8 yaşındayken katledilen Narin Güran'ın arkadaşları, mezarını bayramda ziyaret ederek dua etti ve duygusal anlar yaşadı.

Arkadaşları bayramda Narin'in mezarını ziyaret etti

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da 8 yaşındayken katledilen Narin Güran'ın arkadaşları kabrine gelerek dua etti.

Bağlar ilçesinin kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde yaşayan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesinin ardından Tavşantepe mezarlığına defnedildi. Narin Güran'ın arkadaşları bayramda onu yalnız bırakmayarak mezarı başında andı. Bayramın birinci günü Narin'in arkadaşları mezarı başına giderek mezarına şeker ve çiçek bırakıp dualar etti.

Mezarlıkta duygusal anlar yaşandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET ALİ KAYA - Güncel
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