Arkadaşının yönlendirmesiyle YEDAM sayesinde uyuşturucu bağımlılığından kurtuldu

Afyonkarahisar'da arkadaş çevresinin etkisiyle uyuşturucu kullanmaya başlayan E.D, Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) sayesinde bağımlılığından kurtularak yeni hayatına başladı.

43 yaşındaki E.D, 10 yıl önce Afyonkarahisar'da arkadaş ortamında uyuşturucuyla tanıştı.

Madde kullanımı nedeniyle problemler yaşayan E.D, hayatındaki olumsuzluklara son vermek ve yeni bir başlangıç yapmak için arkadaşının yönlendirmesiyle YEDAM'a başvurdu.

Burada destek alan ve bir süre tedavi gören E.D, bağımlılıktan kurtularak hayatını yeniden düzene soktu.

"Yürüyemiyordum, konuşamıyordum"

E.D, AA muhabirine, askerden geldikten sonra iş bulmakta zorlandığını söyledi.

Bir gece kulübünde çalışmaya başladığını anlatan E.D, düğün ortamında kullanmaya başladığı uyuşturucu nedeniyle zor günler geçirdiğini dile getirdi.

E.D, bağımlılığından kurtulmak için çok çaba sarf ettiğini belirterek "Uyuşturucudan kaçamıyordum. Kaçmak için bir çare, yol aradım. Sağlığımdan olmaya başladım. Yürüyemiyordum, konuşamıyordum ama bir şekilde maddeyi bulup tüketmem gerekiyordu." dedi.

Bir arkadaşının, bu illetten kurtulması için vesile olduğunu belirten E.D, "Beni YEDAM'a yönlendirdi. Kendisine merkez çok iyi gelmiş. Ben de başvurumu yaptım. Ödevler ve sosyal aktiviteler oldu. Tamamen kendimi buradaki hocalara bıraktım. Onların gitme dediği yere gitmedim, sil dediklerini sildim." diye konuştu.

"Gönül rahatlığıyla YEDAM'a başvurabilirler"

YEDAM'da klinik psikolog Gülcan Gökçay da destek almak isteyenlerin danışma hattını aradığını, sonrasında randevu planlandığını ifade etti.

Tedavi sürecinde aileyle görüştüklerini belirten Gökçay, "Bağımlılık tedavisi mümkün olan bir hastalık. Aile de işin içine dahil olunca iyileşmenin daha hızlı olduğunu gözlemliyoruz. Biz gizliliğe dikkat ediyoruz, önem veriyoruz. Gönül rahatlığıyla YEDAM'a başvurabilirler." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel
