Arkadaşını Vurarak Kaçan Şüpheli Gümüşhane'de Yakalandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde arkadaşını silahla başından vurarak öldüren M.U., Gümüşhane'de yakalandı. Olayın ardından yapılan ihbarla polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde arkadaşı Abdulcebbar Yıldız'ı (28) silahla başından vurduktan sonra kaçan M.U. (21), Gümüşhane'de yakalandı.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Saray Mahallesi Türker Çıkmazı Sokak'taki apartmanın 1'inci katındaki dairede meydana geldi. Yaklaşık 2 ay önce daireyi kiraladığı öğrenilen M.U., emlakçıyı arayıp arkadaşı Abdulcebbar Yıldız'ı evde öldürdüğünü söyledi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Apartman dairesine giren polisler yaptıkları incelemede, Yıldız'ın, silahla başından vurulmuş halde cansız bedeniyle karşılaştı. Abdulcebbar Yıldız'ın cenazesi Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Alanya Belediyesi Morgu'na kaldırıldı.

Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, Gümüşhane'ye kaçtığı belirlenen M.U.'yu dün gece yakaladı. Gözaltına alınan M.U.'nun işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
