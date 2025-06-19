Arkadaşını Vuran Şüpheli Sapanca'da Yakalandı

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Sakarya'nın Arifiye ilçesinde arkadaşını tabancayla yaralayan M.S., 15 gün sonra yakalanarak tutuklandı. Jandarma ekipleri, şüphelinin izini sürerek bir bungalov evde saklandığını tespit etti.

SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde 15 gün önce birlikte içki içtiği arkadaşını çıkan tartışma sonrası tabancayla vurarak yaralayıp kaçan M.S. (26), Sapanca'daki bungalov evde yakalanarak tutuklandı.

Olay, 5 Haziran 2025 tarihinde Arifiye ilçesi Mollaköy Mahallesi Göletler mevkisinde meydana geldi. M.S., iddiaya göre, birlikte içki içtiği arkadaşını, çıkan tartışma sonrası tabancayla vurarak yaralayıp, kaçtı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, Sakarya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Yapılan araştırmada M.S.'nin izini kaybettirmek için sık sık adres ve cep telefonu değiştirdiği tespit edildi. Bunun üzerine ekipler, şüphelinin temas kurabileceği ve gidebileceği tüm adresleri takibe aldı. Teknik ve fiziki takip sonucunda, M.S.'nin Sapanca ilçesindeki bir bungalov evde saklandığı belirlendi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki ifadesinde olayda kullandığı tabancayı kendi evinin yakınlarındaki bir bahçeye gömdüğünü söyleyen M.S.'nin tarif ettiği yerde yapılan aramada silah toprağa gömülü şekilde bulunarak muhafaza altına alındı. Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber: İsa ÇİÇEK/ARİFİYE(Sakarya),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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