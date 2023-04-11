Arkadaşını tabancayla vurarak öldüren taksici, polise teslim oldu

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde 3 gün önce arkadaşı Selçuk Akpınar'ı (37) kendisine ait takside tabancayla vurup öldürdükten sonra kaçan Resul Ateş, avukatıyla birlikte Gebze'de polise teslim oldu.

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde 3 gün önce arkadaşı Selçuk Akpınar'ı (37) kendisine ait takside tabancayla vurup öldürdükten sonra kaçan Resul Ateş, avukatıyla birlikte Gebze'de polise teslim oldu.

Olay, 8 Nisan günü sabaha karşı Atatürk Mahallesi Çiftlik Caddesi'nde meydana geldi. Taksi şoförü Resul Ateş ile aracına aldığı arkadaşı Selçuk Akpınar gezerken aralarında tartışma çıktı. Ateş, aracı sağ şeride çekerek Selçuk Akpınar'a tabancasıyla ateş ettikten sonra polisi arayıp, ihbarda bulundu. Arkadaşını vurduğunu ve gelip kendisini almalarını söyleyen Ateş, telefonu kapadıktan sonra kaçtı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Selçuk Akpınar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.Olayın ardından polis, Ateş'i bulmak için çalışma başlattı. Resul Ateş, sabah saatlerinde avukatıyla birlikte Gebze Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.