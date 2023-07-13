Arkadaşını tabanca ile yaralayan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde Emrah Altunkara (34), hırsızlıkla suçladığı arkadaşı Ramazan Derindere'yi (22), 85 metre mesafeden tabanca ile yaraladı. Derindere, 14 gün sonra hayatını kaybetti, şüpheli tutuklandı. Emrah Altunkara hakkında 'kasten adam öldürmek' suçundan açılan davanın kara duruşmasında savcının mütalaasındaki adli tıp kurumu raporuna dikkat çekilerek, "Kişinin maruz kaldığı ateşli silah yaralanması ile ölümü arasında illiyet bağı bulunduğu ancak Covid-19 enfeksiyonunun da ölümü üzerinde etkisi ve katkısının olduğunun bildirildiği hususu da nazara alındığında sanığın somut olayda öldürme kastı ile hareket ettiği anlaşılmakta" denilerek ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Heyet, ardından tahrik ve iyi hal gerekçesiyle sanığın cezasını 18 yıl 4 ay hapse çevirdi.

Olay, 2021 yılı Ekim ayında Panayır Mahallesi'nde meydana geldi. Emrah Altunkara, arkadaşları Ramazan Derindere ile Mustafa Öner'i (24) evine çağırdı, grup bir süre sohbet etti. Derindere ve Öner, bir süre sonra evden ayrıldı. Altunkara ise yüzüğü ile telefon hafıza kartının olmadığını fark edince arkadaşlarının peşine düştü. Emrah Altunkara, arkadaşlarından hırsızlıkla suçladığı Mustafa Öner'i dövdü. Öner kaçarken, Altunkara başka eşyalarının da çalınmış olabileceğini düşünüp, Ramazan Derindere'yi evine getirdi. Bu sırada ikili evde tartışmaya başladı, bir anlık boşluk yakalayan Derindere balkondan atlayıp, kaçtı. Bunun üzerine sokağa çıkan Emrah Altunkara, tabanca ile 85 metre mesafeden ateş edip, arkadaşını sırtından yaraladı. Ramazan Derindere, 14 gün sonra hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Emrah Altunkara da tutuklandı. Derindere'nin vurulduğu an ise çevredeki bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Emrah Altunkara hakkında Bursa 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürmek' suçundan dava açıldı.

COVİD 19 ETKİSİ

Derindere'nin cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Otopsinin ardından mahkemeye sunulan adli tıp raporunda, "Kişinin ölümünün ateşli silah mermi çekirdeği yaralanmasına bağlı omur kırığı ile birlikte omurilik harabiyeti ve iç organ yaralanması ile Covid-19 enfeksiyonunun müşterek etkisi sonucu meydana gelmiş olduğu, kişinin 03/10/2021 tarihinde maruz kaldığı ateşli silah yaralanması ile ölümü arasında illiyet bağı bulunduğu ancak Covid-19 enfeksiyonunun da ölümü üzerinde etkisi ve katkısının olduğu" görüşü belirtildi.

'OLAY YAŞANDIĞI İÇİN ÇOK PİŞMANIM'

Karar aşamasına gelen davayla ilgili yargılamaya, devam edildi. Tutuklu sanık ile tarafların avukatları ve yakınlarının hazır bulunduğu duruşmada mütalaa veren Cumhuriyet Savcısı, "ATK raporuna göre 'kişinin ölümünün ateşli silah mermi çekirdeği yaralanmasına bağlı omur kırığı ile birlikte omurilik harabiyeti ve iç organ yaralanması ile Covid-19 enfeksiyonunun müşterek etkisi sonucu meydana gelmiş olduğu, kişinin 03/10/2021 tarihinde maruz kaldığı ateşli silah yaralanması ile ölümü arasında illiyet bağı bulunduğu ancak Covid-19 enfeksiyonunun da ölümü üzerinde etkisi ve katkısının olduğunun' bildirildiği hususu da nazara alındığında sanığın somut olayda öldürme kastı ile hareket ettiği anlaşılmakta; sanığın eylemine uyan TCK'nın 81/1, 109/2, 109/3-a, 53, 54, 58, 63. maddeleri ile 6136 sayılı Kanunu'nun 13/1. maddesi uyarınca cezalandırılması, sanığın tutukluk halinin devamına karar verilmesi kamu adına talep ve mütalaa olunur" dedi.

Duruşmada son sözü sorulan Emrah Altunkara, bir kez daha pişmanlık duygularını dile getirip, "Olay yaşandığı için çok pişmanım. Benim öldürme kastım yoktu, üzgünüm" dedi. Emrah Altunkara'nın avukatı Hakan Gündoğdu ise müvekkilinin, maktulü 85 metreden öldürmek istemedğini belirtip, "Adli tıp kurumunun raporu ortada. Rapor, Derindere'nin ölümüne sadece vücuduna isabet eden merminin neden olmadığını söyledi. Covid-19 yüzünden de öldüğü belirtildi. Derindere, Covid-19 olmasaydı, ölmeyebilirdi. Tedavisinin ardından taburcu olabilirdi. Bunların da dikkate alınmasını istiyoruz" diye konuştu. Duruşmaya kısa süre ara veren mahkeme heyeti, Altunkara'yı 'kasten adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, ardından tahrik ve iyi hal gerekçesiyle sanığın cezasını 18 yıl 4 ay hapse çevirip, tutukluluk halinin devamına karar verdi. (DHA)