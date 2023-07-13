Arkadaşını tabanca ile yaralayan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde Emrah Altunkara (34), hırsızlıkla suçladığı arkadaşı Ramazan Derindere'yi (22), 85 metre mesafeden tabanca ile yaraladı. Derindere, 14 gün sonra hayatını kaybetti, şüpheli tutuklandı. Emrah Altunkara hakkında 'kasten adam öldürmek' suçundan açılan davanın kara duruşmasında savcının mütalaasındaki adli tıp kurumu raporuna dikkat çekilerek, "Kişinin maruz kaldığı ateşli silah yaralanması ile ölümü arasında illiyet bağı bulunduğu ancak Covid-19 enfeksiyonunun da ölümü üzerinde etkisi ve katkısının olduğunun bildirildiği hususu da nazara alındığında sanığın somut olayda öldürme kastı ile hareket ettiği anlaşılmakta" denilerek ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Heyet, ardından tahrik ve iyi hal gerekçesiyle sanığın cezasını 18 yıl 4 ay hapse çevirdi. Güncel Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Denizhan Karahancı Osmangazi Bursa Güncel Haberler