Arkadaşını sulama kanalına ittiği iddia edilen genç tutuklandı

Cansız bedeni sulama kanalında bulunan gencin arkadaşı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

ADANA - Adana'da bir kişi, sulama kanalında boğularak hayatını kaybeden arkadaşını ittiği iddiasıyla yakalanıp tutuklandı.

Olay, 9 Haziran günü saat 18.00 sıralarında Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Haydar Eyüp (15), sulama kanalına düştü. Bir gün sonra Eyüp'ün cenazesi sulama kanalında bulundu. Polis sulama kanalında ölen gencin kıyafetleriyle olmasından şüphelenip araştırma başlattı. Polis yaptığı araştırmada gencin, sulama kanalına Ö. Y. ile geldiğini belirledi. Bunun üzerine çevrede araştırma yapan polis görgü şahidi buldu. Görgü tanıkları ifadesinde Haydar Eyüp'le birlikte geldiği şahıs tarafından suya itildiği söyledi. Bunun üzerine cinayet ekipleri Ö.Y'yi gözaltına aldı.

Emniyette ifadesi alınan şüpheli Ö. Y. "Çocuk, kendisi suya atladı. Çırpınmaya başlayınca suya girip, kurtarmaya çalıştım. Başarılı olamayınca korkup, kaçtım" diyerek suçlamaları kabul etmedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö. Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.