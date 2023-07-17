Arkadaşını silahla yaralayan şüpheli yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kavga ettiği arkadaşını tabancayla vurarak yaralayan şahıs yakalandı. Olay, dün saat 19.00 sıralarında Fatih Mahallesi Gazi Atatürk Caddesi üzerindeki bir arazide meydana geldi. İsa Y. (33), arkadaşı Muharrem Y. ile araziye gezmeye gitti. Bir süre sonra iki arkadaş arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Yaşanan kavgada Muharrem Y., tabancayla İsa Y.'ye kurşun yağdırdı. Şüpheli kaçarken, bacaklarına 3 mermi isabet eden İsa Y. olay yerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, şüpheli Muharrem Y.'yi olaydan 22 saat sonra suç aleti tabancayla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.