Arkadaşını, sevgilisinden ayrılmasını istediği için öldürmüş

HİSARCIK, KÜTAHYA (DHA) - ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde, arkadaşı Enes Merdivan'ı (19) öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan İslam Çakmak (19), aralarında borç meselesi olduğunu söyledi. Borcuna karşılık av tüfeğini verdiğini belirten Çakmak, "Enes, tüfeğe fişek sürdükten sonra sol kolunun altına alarak 'Tüfeği aldım ama Nazar'dan vazgeçersen' dedi. Ben reddedince sağ eline aldığı bıçakla üstüme doğru atladı" dedi.

Devrek ilçesine bağlı Erenler köyünde, geçen yıl 27 Ağustos'ta kaybolup, hakkında arama çalışması başlatılan Enes Merdivan'ın cesedi, Nazar Kocabıyık'ın (19) itirafıyla Oğuzhan köyündeki ormanda bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada cinayet şüphelisi İslam Çakmak hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Çakmak, 3 Eylül'de avukatı eşliğinde İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek teslim oldu. İşlemleri tamamlanan Çakmak ile sevgilisi Kocabıyık, 'tasarlayarak öldürme ve yardım etme' suçundan tutuklandı. Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar SEGBİS ile katıldı, taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, İslam Çakmak'ın kardeşi E.Ç.'nin soruşturma aşamasında alınan ifadesi ile Nazar Kocabıyık'ın beyanlarının uyumlu olduğunu belirtti. Heyet, Kocabıyık'ın yurt dışı yasağı ile tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile yargılanan Çakmak'ın ise tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme, tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.