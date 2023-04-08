Arkadaşını öldürüp, polise ihbar ettikten sonra kaçtı

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde taksi şoförü Resul Ateş, aracında tartıştığı arkadaşı Selçuk Akpınar'ı (37) tabancayla vurup öldürdükten sonra, polise haber verip kaçtı.

Olay, dün gece saatlerinde Atatürk Mahallesi Çiftlik Caddesi'nde meydana geldi. Taksi şoförü Resul Ateş ile aracına aldığı arkadaşı Selçuk Akpınar gezerlerken aralarında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ateş, aracı sağ şeride çekerek Selçuk Akpınar'a tabancasıyla ateş ettikten sonra polisi arayıp, ihbarda bulundu. Arkadaşını vurduğunu ve gelip kendisini almalarını söyleyen Ateş, telefonu kapadıktan sonra kaçtı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Selçuk Akpınar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis olayın ardından taksinin içerisinde ve çevresinde incelemelerde bulundu. Selçuk Akpınar'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Kaçan Resul Ateş'in yakalanması için çalışmalar devam ediyor.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.