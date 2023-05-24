Arkadaşını öldürmekten yargılanan sanığa indirimsiz müebbet

ANTALYA'da, birlikte yemek yiyip, inşaatta okey oynadıktan sonra gittikleri ormanda, İbrahim Deniz'i (36) başına taşla vurup öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Nurmehmet Halifeoğlu'na (53), indirimsiz ömür boyu hapis cezası verildi.

Olay, 12 Aralık 2021'de, Kepez ilçesi Aktoprak Mahallesi'nde meydana geldi. Ormanda gezintiye çıkan çocuklar, yol kenarında hareketsiz yatan birini görünce polise haber verdi. İhbarla bölgeye gelen ekipler, 30-35 yaşlarında bir erkek cesediyle karşılaştı. Cesedin üzerinden kimlik çıkmadı. İlk incelemede başına taşla vurulduğu görülen kişinin, 3 çocuk babası İbrahim Deniz olduğu belirlendi. Polisin olayla ilgili gözaltına aldığı Nurmehmet Halifeoğlu, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.