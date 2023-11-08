Arkadaşını kömürlükte öldürdüğü iddia edilen 79 yaşındaki sanık yargılanıyor

Fatih'te bir apartmanın kömürlüğünde öldürdüğü arkadaşının cesedini parçalara ayırdığı iddiasıyla hakkında dava açılan 79 yaşındaki Sitrak Kaplan'ın "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" ve "kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıla...

Fatih'te bir apartmanın kömürlüğünde öldürdüğü arkadaşının cesedini parçalara ayırdığı iddiasıyla hakkında dava açılan 79 yaşındaki Sitrak Kaplan'ın "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" ve "kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Sitrak Kaplan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile bağlandı. Maktul Celal H'nin ailesi ile tarafların avukatları da duruşmaya katıldı.

Duruşmada, sanığın oğlu, kızı ve eşi dosyada tanık olarak ifade vermek istemedi.

Maktulün ailesinin avukatı Yunus Aldanmaz, olay günü taraflar arasında 3 görüşme gerçekleştiğini, bunun ardından sanığın M.E. isimli kişiyle 25 dakika görüştüğünü belirterek, bu kişinin tanık olarak dinlenilmesini istedi.

Avukat Aldanmaz, maktulün üzerinde sanığın aile bireylerine ait doku örneği olup olmadığına ilişkin test yapılmasını talep ederek, "Tanıklar çekilmiş olsalar bile aile bireylerine ait telefon sinyali olay yerinde var mı yok mu, baz istasyonu yönünden bunun sorulmasını ve olayda üçüncü bir kişinin olma ihtimalinin araştırılmasını talep ediyoruz." dedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın aile bireylerine ait sinyal bilgilerinin araştırılmasının yasal olarak mümkün olmadığını, bunların dosyada sanık ya da şüpheli olarak yer almadıklarını belirterek talebi reddetti.

Mahkeme, M.E'nin bir sonraki celse tanık olarak dinlenmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Cevat H'nin 26 Ekim 2022'de Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğüne babası Celal H. (65) hakkında kayıp başvurusunda bulunması üzerine polis ekiplerince yapılan çalışmada, bu kişinin en son sanık Sitrak Kaplan (79) ile Kocamustafapaşa'da bir adreste buluştuğunun tespit edildiği anlatılıyor.

Araştırmalar sürerken sanığın kızının emniyeti arayarak babasının telaşlı bir şekilde evden ayrıldığını bildirmesi üzerine polis ekiplerince 31 Ekim 2022'de adreste yapılan aramada, kömürlükte Celal H'nin cesedinin, 4 çuval içerisinde parçalara ayrılmış halde bulunduğu aktarılan iddianamede, Adli Tıp Kurumu raporuna göre de maktulün ölümünün kesici ve delici alet yaralanmasından kaynaklandığı belirtiliyor.

İddianamede, sanığın "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" ve "kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.