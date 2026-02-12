Haberler

Aydın'da arkadaşını tüfekle öldüren sanığa müebbet hapis cezası

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen olayda, F.Ü. isimli sanık, alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı arkadaşını av tüfeğiyle öldürdü. Mahkeme, sanığı kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde arkadaşını av tüfeğiyle öldüren sanığa müebbet hapis cezası verildi.

Aydın 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık F.Ü. (48), taraf avukatları ve yakınları katıldı.

Sanık F.Ü, savunmasında olayın kaza sonucu yaşandığını öne sürerek beraatini istedi.

Mahkeme sanığa kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası verdi.

Olay

Armutlu Mahallesi'nde 27 Nisan 2025'te F.Ü. ile Timuçin İpçi (43) arasında alacak verecek meselesinden tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.Ü'nün av tüfeğiyle ateş ettiği İpçi hayatını kaybetmişti.

Tutuklanan F.Ü. hakkında hazırlanan iddianamede, kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası talep edilmişti.

Kaynak: AA / Yusuf Konrat - Güncel
Meclis'teki yumruklu kavga Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok kızdırdı! Kürsüden esti gürledi

Bu görüntüler Erdoğan'ı çok kızdırdı! Kürsüden esti gürledi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Felipe Melo'dan Galatasaray taraftarını delirten sözler

"Avrupa Fatihi" Galatasaray için söyledikleri taraftarları delirtti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen Miçotakis'in hareketi basın toplantısına damga vurdu

Miçotakis'in hareketi basın toplantısına damga vurdu
Kıvanç Tatlıtuğ ile partner olan Pınar Deniz'in kazancı dudak uçuklattı

Bölüm başı alacağı ücret dudak uçuklattı
Arabada korkunç cinayet! Kendisinden 13 yaş küçük sevgilisini boğarak öldürdü

2 çocuk annesi kadının korkunç sonu: 13 yaş büyük sevgilisi...
Felipe Melo'dan Galatasaray taraftarını delirten sözler

"Avrupa Fatihi" Galatasaray için söyledikleri taraftarları delirtti
Şifonyerin alt çekmecesinde gizli bir geçit bulundu

Şifonyerin alt çekmecesini çekti, gördüğü karşısında donup kaldı
İspanyol modelden Tuba Ünsal'a sert yanıt: ''Gözyaşlarını gerçekle karıştırmayın''

Tuba Ünsal'ın açıklamaları ortalığı karıştırdı