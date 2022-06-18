Arkadaşında unuttuğu kimliğini polis getirdi

DİYARBAKIR'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi ( Tyt ) için okula gelen öğrenci, kimliğini kapıdaki arkadaşında unutunca polis memuru alıp ualştırdı.

YKS'nin ilk oturumu TYT için üniversite adayları, sabah erken saatlerde yollara koyuldu. Okul önlerine velileri ve yakınlarıyla gelenler, saat 10.00'da ve 165 dakika sürecek sınav için içeri alındı. Yenişehir ilçesindeki Selahattin Eyyubi Anadolu Lisesi'ndeki sınava geç kalan 2 kişi ise salonlara alınmadı. İçeri giren bir öğrenci de okul kapısındaki arkadaşında kimliğini unuttuğunu söyleyince polis memuru teslim alıp, koşarak yetiştirdi. Geç kalanlar ise içeri alınmayınca okuldan üzüntüyle ayrıldı.