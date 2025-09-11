Haberler

Arkadaş Kavgasında Tabancayla Vuruldu, Hayatını Kaybetti

Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir oto yıkama iş yerinde çıkan tartışma sonucu 24 yaşındaki Mazlum Mazlum Korkmaz, arkadaşı tarafından tabancayla vurularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, tartıştığı arkadaşı tarafından tabanca ile vurulan Mazlum Mazlum Korkmaz (24), hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Korupınar Mahallesinde meydana geldi. Mazlum Korkmaz, arkadaşı Mustafa B.'ye ait oto yıkama iş yerine geldi. Burada iki arkadaş arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında Mustafa B., üzerindeki tabancayla Korkmaz'a ateş açtı. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Korkmaz'ı ilk müdahale sonrası ambulansla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan Korkmaz, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından polis, şüpheli Mustafa B.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: Mustafa ÖNDOĞAN -ADIYAMAN-DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
