Arka bacağı kırıldığı için ölüme terk edilen eşek, Osmaniye'de tedavi altına alındı Güncel Haberler Şırnak'ta sol arka bacağı kırıldığı için boş araziye terk edilen eşek, Osmaniye'ye getirilerek tedavi altına alındı. Şırnak'ta sol arka bacağı kırıldığı için boş araziye terk edilen eşek, Osmaniye'ye getirilerek tedavi altına alındı. İdil ilçesinde arka bacaklarından birisi kırık olduğu için boş araziye terk edilen eşeği gören vatandaşlar, durumu belediyeye bildirdi. Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) ile iletişime geçen belediye yetkilileri, yaralı eşeği HAYTAP yetkililerine teslim etti. Osmaniye'deki Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne getirilen eşeğe, burada operasyon yapıldı. HAYTAP Genel Başkan Yardımcısı Ali Laçinbala, ayağı kırılan eşeğin tedavisinin sürdüğünü belirterek, "Kırığa internalfikasyon tekniğiyle müdahale etmemize rağmen daha alt kısımda oluşan ikinci bir kırıktan dolayı tırnağın biraz üstünden ampute etmek zorunda kaldık. Şu anda eşeğimizin tedavisi devam etmektedir. Hayati tehlikeyi atlatan eşeğimiz, buradaki hayvanlarla birlikte ölene kadar bizlerle birlikte misafirimiz olacak." ifadesini kullandı. Laçinbala, ilerleyen zamanlarda eşeğe protez takılacağını sözlerine ekledi. Kaynak: AA / Güncel Osmaniye Şırnak Güncel Haberler

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