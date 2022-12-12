Arjantinli Uzman: Arjantin'le Çin Arasında Muazzam İşbirliği Potansiyeli Bulunuyor

Arjantinli iktisatçı Ricardo Aronskind, Arjantin'le Çin arasında daha üretken koşullar üretmek için hedef alınabilecek bir tamamlayıcılık olması nedeniyle iki ülkenin muazzam düzeyde iyi işbirliği potansiyeline sahip olduğunu söyledi.

Arjantinli iktisatçı Ricardo Aronskind, Arjantin'le Çin arasında daha üretken koşullar üretmek için hedef alınabilecek bir tamamlayıcılık olması nedeniyle iki ülkenin muazzam düzeyde iyi işbirliği potansiyeline sahip olduğunu söyledi.

SES (İspanyolca): RİCARDO ARONSKİND, Arjantinli iktisatçı:

" Arjantin'le Çin arasındaki işbirliği potansiyeli muazzam düzeyde, çünkü Arjantin'de altyapı ve teknolojik gelişim açısından çözülmeyi bekleyen çok sayıda sorun bulunuyor. Arjantin inanılmaz potansiyele sahip ve bu üretken potansiyelini geliştirmek için bir ortağa ihtiyaç duyuyor. Çin, son derece önemli bir rol oynayabilir ve uluslararası ilişkilerde alışagelmişin dışında karşılıklı yarar sağlayan bir ilişki ortaya çıkabilir."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Buenos Aires'ten bildiriyor. (XHTV)