Arjantinli ızgara ustaları başkent Buenos Aires'teki yarışmada hünerlerini sergiledi

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'de düzenlenen Federal Izgara Ustaları Şampiyonası'nda ülkenin en önde gelen aşçıları biraraya geldi.

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'de düzenlenen Federal Izgara Ustaları Şampiyonası'nda ülkenin en önde gelen aşçıları biraraya geldi.

Bu yıl beşincisi düzenlenen yarışmada 24 ızgara ustası ülkeye özgü geleneksel, hem etli hem sebzeli yemekler pişirerek hünerlerini yarıştırdı.