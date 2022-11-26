Arjantinli İş İnsanları Çin'in Sağladığı Ticaret Fırsatlarından Övgüyle Söz Ediyor

Arjantin'deki girişimciler ve iş dünyası liderleri, Çin pazarını anlamanın çok önemli olduğunu söyleyerek Çin'in Arjantin için yarattığı ticaret fırsatlarının altını çizdi.

Arjantin'deki girişimciler ve iş dünyası liderleri, Çin pazarını anlamanın çok önemli olduğunu söyleyerek Çin'in Arjantin için yarattığı ticaret fırsatlarının altını çizdi.

SES 1 (İspanyolca): SERGIO SPADONE, Arjantin-Çin Üretim, Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı:

"Çin, ülkemizin en büyük ikinci ticaret ortağı. Bir ortak olarak zaten önemli ancak büyüklüğü ve potansiyeli nedeniyle bir noktada birinci olacağından hiç şüphem yok. Bu nedenle ne tükettiklerini ve nasıl tükettiklerini öğrenmemiz gerekiyor. Arjantin'in bir pazar olarak Çin'e odaklanması çok önemli."

2008 yılında Hong Kong'da Meksika Ticaret Odası'nı kuran Evaristo Berlanga, "Çin pazarını anlamanın çok önemli olduğunu" söyledi.

Berlanga ayrıca, Kuşak ve Yol İnisiyatifi gibi, Çin'in geliştirdiği, işbirliği, ortak kar ve karşılıklı fayda amaçlı çeşitli önerilerin altını çizdi.

SES 2 (İspanyolca): EVARISTO BERLANGA, La Nao danışmanlık firmasının kurucu ortağı:

"Arjantin, tarihte yapılmış en büyük lojistik ve altyapı ağlarından biri olan Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ne katıldı."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Buenos Aires'ten bildiriyor.

(XHTV)