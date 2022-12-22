Arjantinli İş İnsanı: Çin Ekonomiyi Güçlendirme ve Yeni Fırsatlar Yaratmada Örnek Oluyor

Arjantinli iş insanı Fanny Villamayor, Çin'in ekonomiyi güçlendirme ve yeni fırsatlar yaratma konusunda diğer ülkelere örnek olduğunu söyledi.

SES (İspanyolca): FANNY VILLAMAYOR, Royma Limited Şirketi Yönetici Ortağı:

"Çin'in büyümesi son yıllarda hız kesmedi. Çin, ekonomiyi güçlendirme, yeni fırsatlar yaratma konularında bir bakıma dünyaya örnek oldu. Çin'in bize karşı tavrı çok iyiydi. Asla ulaşamayacağımız pazar segmentlerinin kapılarını açtı. Bu aynı zamanda Çin'in ulaşılamaz olduğu paradigmasını da kırıyor.

Çin ve Arjantin arasındaki ticari ilişkiler çok güçlü. Arjantin ve Çin'in çok sağlam bir ticari platform oluşturduğuna inanıyorum.

(Çin'e) yalnızca şarap ihraç etmekle kalmıyoruz, çok daha geniş bir ihracat portföyümüz var çünkü her ihracatımız daha fazla üretimi ve daha fazla gerçek istihdamı teşvik ediyor ve yaratıyor.

Bir şirket olarak istediğimiz, Arjantin'in bugün diğer ülkelerde olduğu gibi Çin'de de konsolide edilmiş ve tanınan bir ulusal marka imajına sahip olması."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Buenos Aires'ten bildiriyor.(XHTV)