Arjantin-Şili sınırında kar esaretiMahsur kalan 400'ü aşkın kişi 4 günün ardından kurtarıldı

- Arjantin- Şili sınırında kar esareti

Mahsur kalan 400'ü aşkın kişi 4 günün ardından kurtarıldı

BUENOS AIRES - Arjantin- Şili sınırında bulunan dağ geçidinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolların kapanmasıyla mahsur kalan 400'ü aşkın kişi 4 gün sonra kurtarıldı.

Arjantin ve Şili'de yoğun kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. Özellikle 9 Temmuz'da başlayan ve şiddetlenen kar fırtınası nedeniyle And Dağları eteklerinde 400'ü aşkın kişi araçlarıyla mahsur kaldı. Çoğunluğunu kamyon şoförleri ve turistlerin oluşturduğu kişiler, 4 günlük kar esaretinin ardından kurtarıldı. Şili Bayındırlık Bakanlığı Salı günü yaptığı açıklamada mahsur kalan tüm yolcuların tahliyesinin tamamlandığını duyurdu.

Kar esareti son buldu

Arjantin-Şili sınırında bulunan dağ geçidinde 400'ü aşkın kişinin mahsur kaldığı olayda, yoğun sis ve kar yağışı yolları kapatmış ve görüş açısını sıfıra indirmişti. Geçitte uzun kamyon kuyrukları da oluşmuştu.

İhlas Haber Ajansı / Güncel