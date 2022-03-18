Arjantin'in IMF ile vardığı borç ödeme anlaşması Kongre'de onaylandı

BUENOS Arjantin'de hükümetin, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile vardığı 44.5 milyar dolarlık borç ödeme anlaşması, Kongre'de onaylanarak yasalaştı.

Arjantin Ulusal Kongresinin üst kanadı Senatörler Meclisinde uzun soluklu oturumun ardından yapılan oylamada 13 "hayır" ve 3 çekimser oya karşı 56 "evet" oyuyla, Arjantin'in IMF ile vardığı borç ödeme anlaşması onaylandı.

Geçen hafta Kongre'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nden geçen anlaşma, Senato'nun onayını da alarak yasalaştı. Yasanın yürürlüğe girmesi için Devlet Başkanı tarafından imzalanması gerekiyor.

Kullanılan 56 "evet" oyundan 20'si hükümet blogu Frente de Todos, 32'si muhalefet blogu Juntos por el Cambio ve 4'ü de diğer muhalif senatörlerden geldi.

Öte yandan, hükümet bloguna mensup 13 senatör, hükümetin girişimleriyle hazırlanan yasa tasarısı için "hayır" oyu kullandı.

Ülkede eski Devlet Başkanı ve mevcut Devlet Başkan Yardımcısı Cristina Kirchner'e yakın kesimler, hükümetin IMF ile anlaşmasına karşı çıkıyordu.

Senatodaki oturumda hükümetten ve muhalefetten birçok senatör, Arjantin'in temerrüde düşmemesi için IMF yapılan anlaşmayı imzalaması gerektiği üzerinde anlaşırken, Kirchner'e yakın senatörler ise IMF'den alınan borç nedeniyle eski Devlet Başkanı Mauricio Macri yönetimini eleştirdi.

IMF ile varılan anlaşma Senato'da tartışıldığı sırada başkent Buenos Aires'teki Ulusal Kongre binası çevresinde de gösteriler vardı.

Sol görüşlü grupların çağrısıyla yüzlerce kişi, hükümetin IMF ile anlaşmasını protesto etti ve IMF'ye borç ödenmesini reddetti.

"Bizim sorumluluğumuz bir çözüm oluşturmaktı"

Arjantin Ekonomi Bakanı Martin Guzman, anlaşmanın onaylanmasının ardından Twitter hesabından, "Ne kadar acı olursa olsun, gerçek şu ki, IMF, önceki hükümetin kararıyla 2018'den beri Arjantin'de ve 1 yıldan biraz fazla sürede halkın sırtına 44.5 milyar dolarlık bir borç yükledi. Bizim sorumluluğumuz bir çözüm oluşturmaktı." açıklamasında bulundu.

IMF ile yapılan diğer anlaşmalardan çok farklı bir yapılandırma anlaşmasına vardıklarını hatırlatan Guzman, anlaşmanın işçi ve emekli haklarını savunduğunu ve altyapı yatırımlarını genişlettiğini aktardı.

Guzman, anlaşma için IMF'nin onayının beklendiğini belirterek, "Anlaşma olmadan ödeme yapmak mümkün değildi. Ödeme yapamamak, Arjantin'de sermaye temini olmadığı, üretimde ve istihdamda düşüş ve döviz kurunu istikrarsızlaştıran etkiler anlamına geliyordu." ifadesini kullandı.

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, 28 Ocak'ta ülkesinin IMF ile borç ödeme anlaşmasına vardığını açıklamış, 1 Mart'ta da yapılan anlaşma kapsamında ödemelerin 2026'da başlayıp, 2034'te biteceğini duyurmuştu.

Nüfusu 46 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Arjantin, eski Devlet Başkanı Mauricio Macri'nin liderliğinde IMF tarihinin açtığı en yüksek krediyi içeren 57 milyar dolarlık stand-by anlaşmasını 2018'de imzalamış ve bu kapsamda fondan 44 milyar dolar kaynak kullanmıştı.