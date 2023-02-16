Arjantin Dışişleri Bakanlığı: Arjantin Ekibi Hatay'da 3 Kişiyi Enkaz Altından Kurtardı

BUENOS AİRES, 16 Şubat (Xinhua) -- Arjantin insani yardım ekibi Çarşamba günü, 6 Şubat'ta meydana gelen depremde en fazla hasar gören Hatay'da üç kişiyi canlı olarak enkazdan çıkardı.

BUENOS AİRES, 16 Şubat (Xinhua) -- Arjantin insani yardım ekibi Çarşamba günü, 6 Şubat'ta meydana gelen depremde en fazla hasar gören Hatay'da üç kişiyi canlı olarak enkazdan çıkardı.

Arjantin Dışişleri Bakanlığı, "Kurtarma, binlerce kişinin ölümüne, çok sayıda kişinin yaralanmasına, tahliye edilmesine ve binlerce kişinin evsiz kalmasına yol açan afetten dokuz gün sonra gerçekleşti" dedi.

Bakanlık, "Bugün Arjantin ekibi tarafından kurtarılanlar arasında iki yetişkin ve bir çocuk bulunuyor. Operasyon, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekibi üyeleriyle birlikte yürütüldü" ifadelerini kullandı.

Arjantin ekibi devletin sivil gönüllülerinden, Arjantin Dışişleri Bakanlığı Uluslararası İşbirliği ve İnsani Yardım Ajansı'na bağlı Beyaz Miğferlerden, Arjantin Federal Polisi'nin bir birliğinden ve Güvenlik Bakanlığı'na bağlı Ulusal Risk Yönetim Sistemi destek biriminden oluşuyor.

Bakanlık, "Arjantin, büyük bir trajedinin ortasında yaşam, dayanışma ve umudu kucaklamamıza imkan veren haberi gururla ve sevinçle paylaşmaktadır" dedi.

Arjantin Dışişleri Bakanı Santiago Cafiero, Twitter üzerinden paylaştığı mesajında Türkiye'deki Arjantin ekibinin "profesyonelliğine" ve "dayanışma ruhuna" vurgu yaptı.

Geçen hafta meydana gelen büyük depremler Türkiye ve komşusu Suriye'de yıkıma yol açtı.