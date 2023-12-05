Arjantin Dışişleri Bakanı Mercosur-AB ticaret anlaşmasını eleştirdi

BUENOS AİRES, 5 Aralık (Xinhua) -- Arjantin Dışişleri Bakanı Santiago Cafiero, Mercosur- Avrupa Birliği (AB) ticaret anlaşmasını "kötü" olarak niteledi ve anlaşmanın bölgedeki "sanayi ve tarım ihracatlarını olumsuz etkileyeceğini" vurguladı.

Güney Ortak Pazarı teriminin İspanyolca kısaltması olan Mercosur; Arjantin, Brezilya, Paraguay ve Uruguay'dan oluşan Güney Amerika ticaret blokunu ifade ediyor.

Cafiero yaptığı açıklamada, "Yönetimimiz sürekli olarak anlaşmanın yeniden tartışmaya açılmasını önerdi, çünkü bu haliyle iki blokun da kazançlı olduğu bir denge halini yansıtmıyor" dedi.

Bakan, anlaşma "mevcut haliyle uygulanırsa ihracat kısıtlanacaktır. Bu, kötü bir anlaşma" ifadesini kullandı.

Cafiero, "Mercosur ortaklarıyla birlikte, ek bir anlaşmanın yapılmasını ve bu anlaşmada sadece çevreyle ilgili taahhütlerin değil, aynı zamanda tarım sektörü ve ihracatları açısından bu kadar zararlı olmayacak unsurların da ele alınmasını önerdik" diye konuştu.

Cafiero ayrıca, anlaşmanın ülkede yeni ekonomi sektörlerinin gelişmesi açısından istihdam ve yatırımlar üzerindeki potansiyel etkisinin de dikkate alınması gerektiğini belirtti.

Mercosur ile AB 2019 yılında kapsamlı bir ticaret anlaşması yapmıştı. Ancak AB'nin bu yılın başlarında ticaret anlaşmasına eklediği çevreye ilişkin hükümlerin Mercosur tarafından reddedilmesi üzerine anlaşma halen askıda bekliyor.