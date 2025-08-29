Arjantin Devlet Başkanı Milei, Taşlı Saldırıyı 'Heyecan Verici' Buldu

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, seçim konvoyuna dün düzenlenen taşlı saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, olayın kendisi için "heyecan verici" olduğunu söyledi.

Başkent Buenos Aires'e bağlı Lomas de Zamora bölgesinde üstü açık bir araçtayken protestocu bir grubun taşlı saldırısına uğrayan Milei, bir otelde basına konuştu.

Milei, "Dün, partili Jose Luis Espert, kız kardeşim ve üçüncü bölgeden bazı adaylarla birlikte taş yağmuruna karşı koymak çok heyecan vericiydi, inanılmaz bir manzaraydı. Yani muhalefetin çaresizliği açıkça görülüyordu." ifadelerini kullandı.

Seçim etkinliğinde şiddet yanlısı küçük bir grubun kendilerine taşlarla saldırdığını aktaran Milei, "Bu korkakça eylemler bizi sindiremeyecek. Tam tersine, bunlar bizi daha da cesaretlendiriyor çünkü korktuklarını gösteriyorlar. Çaresizler. Javier Milei'nin peşinde değiller, tüm Arjantinlilerin özgürlüğünün peşindeler." diye konuştu.

Öte yandan Arjantin Ulusal Güvenlik Bakanlığı, Buenos Aires'teki saldırının ardından "kamuoyunu tehdit" ve "suç ortaklığıyla ağırlaştırılmış kamu otoritesine saldırı" suçlamalarıyla ceza davası açtı.

Devlet Başkanlığı Sözcüsü Manuel Adorni de yaptığı açıklamada, olayla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Milei saldırıdan zarar görmezken, çevrede bulunan bir kişinin hafif yaralandığı bildirilmişti.