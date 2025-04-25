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Arjantin Devlet Başkanı Milei, Papa Franciscus'un Cenaze Törenine Katılmak Üzere Roma'ya Gitti

Arjantin Devlet Başkanı Milei, Papa Franciscus'un Cenaze Törenine Katılmak Üzere Roma'ya Gitti
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Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, Papa Franciscus'un cenaze törenine katılmak için Roma'ya hareket etti. Milei, Papa'nın Arjantin tarihindeki önemine vurgu yaparak, Katolik toplum için cenaze törenine katılmanın bir zorunluluk olduğunu belirtti.

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, 21 Nisan'da hayatını kaybeden Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un cenaze törenine katılmak için Roma'ya gitti.

Roma'ya hareketinden önce gazetecilere açıklamalarda bulunan Milei, Papa Franciscus'un ülke tarihindeki yerine değindi.

Milei, "Beğenilsin ya da beğenilmesin, Papa Franciscus, yani Jorge Bergoglio, Arjantin tarihinin en önemli ismi olmuştur. 1,5 milyardan fazla insanın ruhani lideri oldu. Onun Arjantinli olması bizim için bir ayrıcalık. Üstelik Arjantin halkı büyük ölçüde Katolik olduğu için cenaze törenine katılmamak devlet adına mümkün değil." ifadelerini kullandı.

Papa Franciscus ile şahsen tanışma fırsatı bulduğunu belirten Milei, "Onunla yüz yüze tanıştığımızda, uluslararası arenadaki duruşunu ve siyasi itibarını daha yakından görme şansı elde ettik." değerlendirmesinde bulundu.

Asıl adı Jorge Mario Bergoglio olan Papa, İtalyan kökenli göçmen bir işçi ailenin çocuğu olarak 17 Aralık 1936'da Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te doğdu.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel
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