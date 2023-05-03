Arjantin Devlet Başkanı Fernandez, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'yı ziyaret etti

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile bir araya geldi.

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile bir araya geldi.

İki lider, başkent Brasilia'daki Alvorada Sarayı'nda, iki ülke arasındaki ticari konuları ve karşılıklı yatırımları ele aldı.

Baş başa ve heyetler arası toplantının ardından basın mensuplarına değerlendirmede bulunan Lula da Silva, Arjantin'in bu zor zamanları aşması için ellerinden gelen her türlü yardımı yapacaklarını bildirdi.

Lula da Silva, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile Arjantin arasındaki ilişkilere değinerek, "IMF, kime borç verdiğini biliyor, bu sebeple yalnızca büyümek, istihdam yaratmak ve insanların yaşam koşullarını iyileştirmek için çabalayan bir ülkeye baskı yapmaya devam etmemeli." ifadesini kullandı.

IMF'nin Arjantin'e borç konusunda baskı yapmaması için BRICS ülkeleri (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika) ile görüştüğünü hatırlatan Lula da Silva, siyasi olarak Arjantin'i güçlü şekilde destekleyeceklerini söyledi.

Lula da Silva, iki ülke arasındaki ticaretin ve karşılıklı yatırımların artması için görüşmelerin sürdüğünü, Brezilyalı yatırımcıların Arjantin'deki faaliyetlerini genişletebilmesi için bir yol aradıklarını söyledi.

"Brezilyalı şirketler, Arjantin'e ihracata devam edecekler"

Fernandez ise Lula da Silva ile önemli görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirterek, "Brezilyalı şirketler, Arjantin'e ihracata devam edecekler, Arjantin'e destek olunması için bu yönde bir karar alındı." diye konuştu.

IMF ile yaptıkları müzakerelere vurgu yapan Fernandez, "Bildiğiniz gibi, koşullar değiştiği için o dönem taahhüt ettiğimiz programı Fon ile müzakere ediyoruz. Brezilya'nın ve Başkan Lula'nın yardımına güvenebileceğimizi bilmek bizim için çok değerli." değerlendirmesinde bulundu.

Fernandez ve Lula da Silva, en son Arjantin'de 24 Ocak'ta bir araya gelmişti.