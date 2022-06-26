Arjantin'den Uruguay'a sahte belgelerle geçmek isteyen İranlı gözaltına alındı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Arjantin'den Uruguay'a sahte belgelerle geçmek isteyen İranlı gözaltına alındı

AA - Muhammed Emin Canik - Güncel
 - Güncelleme:
Arjantin'den Uruguay'a sahte belgelerle geçmek isteyen İranlı gözaltına alındı

BUENOS Arjantin'in Uruguay sınırında bulunan Entre Rios eyaletinden, Uruguay'a sahte kimlikle geçmeye çalıştığı belirtilen bir İran vatandaşı güvenlik güçlerince yakalandı.

BUENOS Arjantin'in Uruguay sınırında bulunan Entre Rios eyaletinden, Uruguay'a sahte kimlikle geçmeye çalıştığı belirtilen bir İran vatandaşı güvenlik güçlerince yakalandı.

Arjantin basınında çıkan habere göre, Uruguay'a gitmek için bilet aldığı sırada üzerinde kimliği bulunmayan ve sahte kimlik kullandığı anlaşılan 28 yaşındaki İranlı Asan Azad gözaltına alındı.

Azad'ın, 2016'da İran'ın başkenti Tahran'dan Venezuela'ya giderek vatandaşlık almaya çalıştığı, başaramayınca Ekvador'a geçtiği ve orada vatandaşlık işlemlerinin uzaması nedeniyle belgelerini kaybettiği aktarıldı.

Peru ve Bolivya'dan sonra 8 Eylül 2021'de Arjantin'e kara yoluyla gelen Azad'ın, kimlik veya pasaport numarasını bilmediği, daha önce de bir güvenlik kontrolünde kendisini Filistinli olarak tanıttığı belirtildi.

Gözaltına alınan Azad hakkında soruşturmanın 27 Haziran'da başlatılacağı ifade edildi.

AA / Muhammed Emin Canik - Güncel

Arjantin Uruguay İran Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title