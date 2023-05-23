Arjantin'den altın madalyayla dönen milli güreşçi Yunus, memleketi Tokat'ta coşkuyla karşılandı

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te düzenlenen Dünya Plaj Güreşi Serisi'nde altın madalya kazanan milli sporcu Yunus Coşkun, memleketi Tokat'ın Erbaa ilçesinde coşkuyla karşılandı.

Coşkun'un ilçe girişinde karşılanmasının ardından konvoy oluşturuldu, daha sonra Erbaa Belediyesine gelen Coşkun'a Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl çiçek ve plaket verdi.

Milli sporcu Yunus Coşkun, gazetecilere yaptığı açıklamada, Arjantin'de Türkiye'yi temsil ettiği ve altın madalya ile döndüğü için çok mutlu olduğunu söyledi.

Güreşe nasıl başladığını ve elde ettiği başarıları anlatan Coşkun, aldığı altın madalyayla, 5 Ağustos'ta Endonezya'da düzenlenecek Dünya Plaj Oyunları'nda ülkesini en iyi şekilde temsil etmek için çalışacağını vurguladı.

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, genç sporcuyu tebrik ederek, her zaman yanında olduklarını belirtti.

Arjantin'de 7-8 Mayıs tarihlerinde düzenlenen Dünya Plaj Güreşi Serisine 70 kilogramda katılan Yunus Coşkun finalde Gürcü rakibi Levan Kelekhsashvili'yi mağlup ederek altın madalya kazanmıştı.